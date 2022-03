Komiteti i Ekspertëve vendos heqjen e orës policore, pas uljes se numrit të të infektuareve me Covid

“Kemi një situatë më të favorshme epidemiologjike. Niveli i masave vijon të mbetet e tillë:

Të infektuarit të izoluar për 5 ditë

Vaksinimi është i këshillueshëm nga mosha 12 vjec për të gjithë fëmijët

Për qytetarët mbetet në fuqi paraqitja e vaksinës,

Në aeroporte, vetëm pasagjerët që udhëtojnë, që do vijojnë të mbajnë maskën

Maska do të mbahet në të gjitha ambjentet e mbyllura

Në fuqi mbetet masa me 30 % të kapacitetit

Ora policore hiqet.” tha Rakacolli.