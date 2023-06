Rreth 300 foshnje, të vegjël dhe fëmijë më të rritur janë shpëtuar nga një jetimore në kryeqytetin e Sudanit, pasi u bllokuan atje ndërsa luftimet ishin ndezur jashtë, thanë zyrtarët e ndihmës të enjten. Evakuimi erdhi pasi 71 fëmijë vdiqën nga uria dhe sëmundja në objekt që nga mesi i prillit. Tragjedia në jetimoren Al-Mayqoma u bë tituj në fund të muajit të kaluar ndërsa luftimet u ndezën jashtë mes ushtrisë sudane dhe Forcave të Mbështetjes së Shpejtë paraushtarake. Vdekjet kanë nxjerrë në pah numrin e madh të shkaktuar mbi civilët që nga mesi i prillit, kur shpërthyen përleshjet midis forcave besnike të gjeneralit Abdel-Fattah Burhan dhe forcave të RSF-së të udhëhequra nga gjenerali Mohammed Hamdan Dagalo. Rreth 300 fëmijë në jetimoren Al-Mayqoma në Khartoum u transferuan në një “lokacion më të sigurt” diku tjetër në vendin verilindor të Afrikës, tha Ricardo Pires, një zëdhënës i agjencisë së OKB-së për fëmijë, UNICEF. Ministritë e zhvillimit social dhe shëndetësisë të Sudanit kanë marrë përgjegjësinë për fëmijët, ndërsa UNICEF ka ofruar mbështetje humanitare duke përfshirë kujdesin mjekësor, ushqimin, aktivitetet edukative dhe lojën, tha Pires në një email për Associated Press. Ai tha se fëmijët kishin marrë kontrolle mjekësore pas udhëtimit të tyre të gjatë në vendndodhjen e tyre të re, duke shtuar se çdo fëmijë që kërkon shtrimin në spital do të ketë akses në kujdesin shëndetësor. Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, i cili ndihmoi në evakuimin, tha se fëmijët, të moshës nga 1 muaj deri në 15 vjeç, u zhvendosën pasi siguruan një korridor të sigurt në Madani, kryeqyteti i provincës Jazira, rreth 135 kilometra (85 milje) në juglindje. të Hartumit. Shtatëdhjetë kujdestarë janë transferuar me fëmijët, tha KNKK.

“Ata kaluan momente tepër të vështira në një zonë ku konflikti është ndezur gjatë 6 javëve të fundit pa akses në kujdesin e duhur shëndetësor, një situatë veçanërisht e vështirë për fëmijët me nevoja të veçanta,” tha Jean-Christophe Sandoz, kreu i delegacioni i KNKK-së në Sudan.

Nazim Sirag, një aktivist që drejton bamirësinë lokale Hadhreen, tha në një intervistë telefonike se fëmijët u transportuan të martën vonë në një strukturë të sapokrijuar në Madani. Sirag, bamirësia e të cilit udhëhoqi përpjekjet humanitare për të ndihmuar jetimoren dhe shtëpitë e tjera të të moshuarve në Khartoum, tha se të paktën 71 fëmijë vdiqën në Al-Mayqoma që nga fillimi i luftës në Sudan më 15 prill. Në mesin e të vdekurve kishte foshnje deri në tre muajsh, sipas certifikatave të vdekjes të marra nga AP. Certifikatat renditën kolapsin e qarkullimit të gjakut si shkak të vdekjes, por përmendën gjithashtu faktorë të tjerë kontribues si ethet, dehidratimi, kequshqyerja dhe dështimi për të lulëzuar. Zhvendosja e tyre pasoi një fushatë në internet të udhëhequr nga aktivistë vendas dhe organizata bamirëse ndërkombëtare, e cila u intensifikua pas vdekjes së 26 fëmijëve në dy ditë në jetimore në fund të majit. Fëmijët kishin mbetur të bllokuar në luftime për më shumë se shtatë javë pasi ushqimet dhe furnizimet e tjera po pakësoheshin. Objekti ishte i paarritshëm për shkak se lufta e kishte kthyer kryeqytetin dhe zonat e tjera urbane në fusha beteje.

“Lëvizja e sigurt e këtyre fëmijëve tepër të cenueshëm në një vend të sigurt ofron një rreze drite në mes të konfliktit të vazhdueshëm në Sudan,” tha në një deklaratë Mandeep O’Brien, Përfaqësuesi i UNICEF-it në Sudan. “Shumë miliona fëmijë mbeten në rrezik në të gjithë Sudanin.”

Vullnetarët vendas, ndërkohë, evakuuan 77 fëmijë të tjerë në fillim të kësaj jave nga shtëpitë e veçanta të kujdesit në bregdet, tha Sirag nga Hadhreen. Fëmijët janë strehuar përkohësisht së bashku me 11 të rritur në një shkollë në qytetin Hasahisa, gjithashtu në provincën Jazira, tha ai. Luftimet kanë shkaktuar një taksë të rëndë mbi civilët, veçanërisht fëmijët. Më shumë se 860 civilë, duke përfshirë të paktën 190 fëmijë, u vranë dhe mijëra të tjerë u plagosën që nga 15 prilli, sipas Sindikatës së Mjekëve të Sudanit që gjurmon viktimat civile. Shifra ka të ngjarë të jetë shumë më e lartë. Konflikti ka detyruar më shumë se 1.9 milionë njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre, duke përfshirë rreth 477,000 që kaluan në vendet fqinje, sipas agjencisë së migracionit të OKB-së. Të tjerë mbeten të bllokuar brenda shtëpive të tyre, në pamundësi për të shpëtuar pasi furnizimet me ushqim dhe ujë janë pakësuar. Përleshjet kanë ndërprerë edhe punën e grupeve humanitare. Ka pasur raporte për plaçkitje të përhapura dhe dhunë seksuale, duke përfshirë përdhunimin e grave dhe vajzave në Khartoum dhe në rajonin perëndimor të Darfurit, të cilat kanë përjetuar disa nga luftimet më të këqija në konflikt. Pothuajse të gjitha rastet e raportuara të sulmeve seksuale iu fajësuan RSF-së, e cila nuk iu përgjigj kërkesave të përsëritura për koment.