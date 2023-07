Ardhja e stines së verës sjell për pushimet verore turistë të shumtë të cilët përzgjedhin të vizitojnë vendin tonë. Të shumta janë alternativat të cilata ata mund të shijojnë bukuritë natyrore si dhe historike. Ura e Mesit mbetet një prej tyre sa I përket turistëve vendas dhe të huaj. Të pyetur nga Star Plus për impresinet e tyre teksa vizitojnë këtë urë ata shprehen.

Ura e Mesit është një monument kulture dhe simbol i qytetërimit të lashtë, ajo është kthyer në një pikë tërheqëse për turistët e shumtë. Pikërisht këta të fundit kur zgjedhin të vizitojnë Shkodrën është e pamundur të mos kalojnë dhe të vizitojnë Urën e Mesit.

Ura e Mesit, ndodhet 8 km larg qytetit të Shkodrës mbi lumin Kir, është një monument kulture me vlera të mëdha dhe simbol i qytetërimit të lashtë. Me gjatësi 108 metër, gjërësi 3.40 metër dhe me 13 harqe jo simetrike kjo urë mbetet ndër më të vizituarat në çdo stinë të vitit.