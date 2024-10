Të paktën 202 persona janë konfirmuar të vdekur nga uragani Helene, sipas një raporti të së enjtes, (3 tetor). NBC Neës tha se viktimat përfshijnë të paktën 98 vdekje në shtetin e Karolinës së Veriut, 19 në Florida, 33 në Xhorxhia, 39 në Karolinën e Jugut, 11 në Tenesi dhe dy në Virxhinia.

Shifra erdhi pasi presidenti Joe Biden do të vizitojë zonat e prekura në Florida, ku do të marrë një konferencë operacionale në Keaton Beach. Ai gjithashtu do të vëzhgojë zonat në Ray City, Xhorxhia. Qindra janë ende të zhdukur si pasojë e stuhisë. Helene është tani uragani më vdekjeprurës që ka goditur SHBA-në që nga uragani Katrina në vitin 2005. Ai arriti në bregun e Gjirit të Floridës dhe krijoi një sipërfaqe 1 mijë e 46 kilometra shkatërrimi në shtetet bregdetare të Atlantikut të Karolinës së Veriut dhe asaj të Jugut.

Joe Biden dhe nënpresidentja Kamala Harris vëzhguan shkatërrimin në shtetet e prekura. Presidenti amerikan ka udhëzuar gjithashtu Pentagonin të dërgojë një mijë trupa aktive për të ndihmuar Gardën Kombëtare të Karolinës së Veriut.