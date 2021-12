Greqia do të jetë vendi i parë në BE që synon një grupmoshë të caktuar për ta imunizuar ndaj Covid. Sipas një njoftimi zyrtar Greqia parashikon që vaksinat kundër Covid për personat e moshës 60 vjeç e lart të jenë të detyrueshme.

Gjobat prej 100 € (85 £) do të vendosen në intervale mujore nga mesi i janarit për ata që refuzojnë, tha kryeministri Kyriakos Mitsotakis.

Paratë do të shkojnë për sistemin shëndetësor grek, i cili po lufton me një rritje të pranimeve në spitale. Rreth 63% e popullsisë 11-milionëshe të Greqisë është plotësisht e vaksinuar, por të dhënat tregojnë se më shumë se 520,000 njerëz mbi 60 vjeç nuk e kanë marrë ende vaksinën.

“Grekët mbi moshën 60 vjeç duhet të rezervojnë takimin e tyre për një sulm të parë deri më 16 janar”, tha kryeministri në një deklaratë për kabinetin. “Vaksinimi i tyre tani e tutje është i detyrueshëm.

Masa është ende për t’u hedhur në votim parlamentar, tha ai, por ligjvënësit pritet gjerësisht ta miratojnë atë.

Ndërsa vendet i kanë bërë të detyrueshme vaksinat për punonjësit e shëndetësisë dhe punonjësit e tjerë me rrezik të lartë, Greqia do të bëhet e para në BE që synon një grupmoshë specifike. Austria ka njoftuar se vaksinat e detyrueshme kundër Covid do të fillojnë në shkurt. Syriza, partia kryesore opozitare e Greqisë, i quajti masat e reja ndëshkuese dhe të tepruara financiarisht.

Mitsotakis tha se vendimi e kishte “torturuar” atë, por ai ndjente një “përgjegjësi të rëndë për të qëndruar pranë atyre më të cenueshëm, edhe nëse kjo mund t’i pakënaqte ata në kohë”. Virusi ka marrë më shumë se 18,000 jetë në Greqi.