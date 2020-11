Ministrja e arsimit Evis Kushi ka zhvilluar një takim në shkodër me studentë dhe pedagogë të universitetit “luigj gurakuqi”. ministrja kushi tha se nuk është ende e qartë pas muajit të parë nësë mësimi do të vijojë online apo do të ketë rikthim në auditore. ministrja foli edhe për mesataren për mësuesinë duke thënë se nuk do të ulet në mënyrë që të kemi mësues sa më cilësor në të ardhmen në shkollat tona.

Ndërkohë rektorja e universitetit të Shkodrës, profesoreshë Suzana Golemi u shpreh se universiteti i Shkodrës, i ka marrë të gjitha masat për mbarëvajtjen e mësimit online duke unifikuar në një platform të vetme në Teams.

Ministrja e arsimit Evis Kushi, ka bërë inspektime edhe në disa gjimnaze të qytetit te Shkodrës, për të parë nga afër masat anti- covid që janë marrë.