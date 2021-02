Në Shqipëri ka nisur procesi i vaksinimit me dozën e dytë të vaksinës kundër COVID-19. Kryeministri Edi Rama dhe drejtoresha e Spitalit Infektiv Najada Çomo janë të parët që morën dozën e dytë. Ndërkohë Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu lidhur me procesin e vaksinimit që nuk ka nisur ende në Shkodër deklaroi se po bëhet gati baza logjistike dhe se janë kryer trajnimet e stafit përkatës që do të bëjë vaksinimin.

Kryeministri Rama pasi përfundoi dozën e dytë të vaksinimit ndaj COVID-19 tha se gjatë muajit shkurt në Shqipëri do të mbërrijnë edhe 40 mijë doza të tjera të vaksinës.

Pas përfundimit të mjekëve dhe infermierëve, pritet që të dytë që do të vaksinohen janë të moshuarit në qendrat e të moshuarve si dhe stafet që punojnë aty.