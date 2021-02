Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili ka zbuluarn një detaj nga vaksinimi në Shkodër ku nxjerr në foto në të cilin duket se infermieri nuk ka doreza.

Vasili thotë se ky lloj vaksinimi është si talebanët dhe e konsideron një sharlatanizëm mjekësor.

Ai shton se Rama po i vret çdo ditë shqiptarët me pandeminë ndërsa në shëndetësi nuk ndërtoi asgjë.

STATUSI NGA PETRIT VASILI

Shendetesia talebaneske e Edvin Rames!

Injorance dhe sharlatanizem mjeksor, kunder cdo rregulli mjeksor!

Kulmi: Vaksinojne pa doreza si talebanē sot ne Shkoder me kryeshkollepakun perballe!!

Ketij papagalli, qe ka turp edhe nga emri i tij, te cilin e nderroi dhe qe nuk ndertoi asgje me shendetesi, i duket normal cdo antimjeksi dhe antishkence, qe rrezikon shendetin e njerezve.

I vrau dhe po i vret shqiptaret cdo dite me pandemine dhe eshte thjesht nje i pashpirt.

Rrofte propaganda!