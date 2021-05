Komisioneri për Zgjerim dhe Fqinjësi Oliver Varhelyi, mbërrin sot në Tiranë. Gjatë vizitës së tij komisioneri Evropian do të takohet me Kryeministrin Edi Rama, me të cilin do të zhvillojë edhe një konferencë në orën 10:00.

Në fund të fund të vizitës së tij të shkurtër në Tiranë, ai do të zhvillojë edhe një takim me kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, orari për të cilin nuk është përcaktuar ende.

Vizita e Komisionerit për Zgjerim ka si fokus kryesor ndihmën e BE për Shqipërinë për të përballuar pandeminë si dhe dorëzimin e pjesës së parë të 145 mijë vaksinave të Pfizer, të financuara nga Bashkimi Evropian.

Të hënën komisioneri Evropian ka nisur turin e tij në Ballkanin Perëndimor. E para ndalesë për Varhelyi ishte Serbia, ku ai u takua me kryeministren Ana Bërnabiç. Ditën e sotme komisioneri ka qëndruar në Bosnjë Hercegovinë, më pas do të ndalet në Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Vizitën e tij ai do ta mbyllë në Kosovë.