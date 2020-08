Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili komenton deklaratat e diplomates gjermane, ish-ambasadores në Shqipërisë Sussane Schutz për procesin e integrimin të Ballkanit Perëndimor në BE.

Në një postim në “Facebook”, Vasili publikon dhe deklaratat e kryeministrit Edi Rama dy vite më parë, ndërsa shkruan se Gjermania konfirmon se Maqedonia hap negociatat ndërsa Shqipëria jo.

Sipas tij, për shkak të Ramës integrimi ndodhet në momentin më të keq të tij.

POSTIMI I VASILIT

Gjermania konfirmon, Maqedonia hap Negociatat, Shqipëria jo!

Suszane Shutz Drejtoreshe e Ballkanit Perendimor ne Ministrine e Jashtme Gjermane dhe ish Ambasadore e Gjermanise ne Shqiperi konfirmon se:

Maqedonise i hapen Negociatat ndersa Shqiperise jo.

Ja cfare thote zj.Shutz;

“Ne synojmë të mbajmë konferencën e parë ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut dhe, nëse plotësohen kushtet, gjithashtu edhe me Shqipërinë gjatë presidencës sonë të Këshillit”, shpjegoi Schutz

Këto jane pasojat e qeverisjes se Edi Rames.

Plot dy vjet me pare ishte po Edi Rama qe dekoronte ambasadoret dhe genjente dynjane per hapjen imagjinare te negociatave.

Sot e kesaj dite per shkak te Edi Rames integrimi i Shqipërisë ndodhet ne momentin me te keq te tij.

Shiheni VIDEON dhe kujtoni se si genjente Rama pa u skuqur fare.