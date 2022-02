Ministria e Arsimit i ka hequr licencën kopshtit në Fier, ku u mbyt një fëmijë 3-vjeçar disa ditë më parë.

Sipas MAS institucioni arsimor parauniversitar privat, kishte “regjistruar dhe pranuar fëmijë në kopsht mbi numrin e lejuar të fëmijëve për grup, duke sjelle si pasojë mungesën e përkujdesjes së nevojshme për këta fëmijë”.

Në njoftimin e publikuar gjithashtu Ministria e Arsimit dhe e Sportit bën me dije se gjithashtu, kopshti nuk plotësonte standardet infrastrukturore.

INFORMIM

Ministria e Arsimit dhe Sportit, nisur nga rasti tragjik i Fierit, kërkoi nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ngritjen e një grupi pune për inspektimin e institucionit arsimor parashkollor, kopshti “Flatrat e Dijes”.

Sipas relacionit të grupit të punës janë gjetur këto shkelje:

1- Nuk ka drejtues Didaktik.

2- Ka regjistruar fëmijë të moshës nën 3 vjeç, në kundërshtim me ligjin.

3- Personeli mësimdhënës nuk plotëson kriteret e parashikuara në ligjin 69/2012 neni 57.

4- Nuk plotëson standardet infrastrukturore.

5- Ka regjistruar dhe pranuar fëmijë mbi numrin e lejuar.

6- Nuk ka përmbushur detyrimet në lidhje me dokumentacionin e nevojshëm, duke përfshirë edhe kontratat me prindërit.

Nisur nga këto shkelje, MAS mori vendimin për mbylljen e veprimtarisë së këtij kopshti dhe revokimin e licencës nga QKB.