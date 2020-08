As zonat turistike nuk I kanë shpëtuar përhapjes së virusit COVID-19. Në plazhin e Velipojës, që prej fillimit të sezonit janë konstatuar disa raste të dyshuara si të infektuara e më pas janë transportuar drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës. Këtë gjë e ka bërë të ditur infermierja e qendrës shëndetësore Vjollca Vocaj, e cila prej dy muajsh përballet me situtën e krijuar nga virusi në zonën e plazhit.

Infermierja tregon se pavarësisht përshtatjes me këtë virus, pushuesit në plazh kanë qenë të vëmendshëm ndaj simptomave të shfaqjes së virusit, nga ku kanë kërkuar menjëherë ndihmë.

Problematikë mbetet fakti që qendrat shëndetësore do të mbyllen në datën 31 gusht, në një kohë që sezoni turistik do të vazhdojë të jetë I hapur. Një situatë e tillë sjellë konfuzion tek personeli I qendrave shëndetësore për mënyrën se si do të operohet, po ashtu edhe tek pushuesit pasi në rast nevoje, nuk do të kenë ku të marrin shërbim mjekësor parësor në plazh.