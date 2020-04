Në një kohë kur duke nisur nga sot pasdite e deri ditën e hënë nuk do të lejohet dalja e qytetarëve apo dhe automjeteve në rrugë, të vetmit të privilegjuar në këtë kohë pandemie, do të jenë pensionistët.

Duke nisur nga nesër, deri në orën 11 të paradites, ata mund të dalin për ajrosje dhe vetëm të shoqëruar nga një person. Lajmin e mirë e dha kryeministri Edi Rama.

“Tani, neser, duke qene se gjithcka do te jete e mbyllur, pensionistet do te mund te dalin, jo per vizita, as per domino apo ulje shume te rrezikshme ne grup, po vetem per ajrosje e ecje ne kembe, deri ne oren 11 paradite dhe jo me më shume se nje tjeter pensionist, duke ruajtur distancen e sigurise natyrisht.”, tha Rama.

Kujtojmë se pas përballjes së vendit me pandeminë globale, qeveria morri një sërë masash, siç ishte dhe ndalimi i daljes në rrugë të pensionistëve. Pensionistëve të cilët jetojnë vetëm, bashkitë po iu vinë në ndihmë me dërgimin e ushqimeve apo dhe medikamenteve. Tashmë ata mund të shijojnë ditën e nesërme, duke qenë se rrugët do të jenë bosh.