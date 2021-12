Zhvillimi i një qendre të fuqishme ciklonare në qendër të rajonit të mesdheut do të diktojë kushtet e motit edhe në vendin tonë. Për pasojë, deri në mesditë moti do paraqitet me vranësira të dendura dhe reshje shiu e dëbore në veri dhe jug, por intervale me kthjellime do ketë në qendër. Pasditja dhe orët vijuese sjellin zhvillim të vranësirave dhe reshje në të gjithë vendin ku gjatë natës reshjet herë pas here bëhen mesatare.

Temperaturat e ajrit rriten sërish në mëngjes por edhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 0°C deri në 19 °C.

Era do të fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi 55 km/h Jugor duke gjeneruar ne brigjet detare dallgëzim 5 ballë.