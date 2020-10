Kërkesat për azil nga shqiptarët në një nga vendet e Bashkimit Europian + kanë shënuar rritje në korrik për të dytin muaj radhazi, pasi ishin reduktuar ndjeshëm në periudhën e karantinës. Sipas statistikave të publikuara nga Zyra Europiane e Azilantëve (EASO), në korrik, kërkesat për azil për herë të parë dhe riaplikime nga shqiptarët ishin 505 në total. Në krahasim me qershorin, kërkesat për azil janë rritur me 28%.

Me fillimin e karantinës dhe bllokimin e rrugëve ndërkufitare, kërkesat për azil ranë ndjeshëm, duke zbritur në vetëm 90 në maj. Për 7 mujorin, aplikimet ranë me 72%, në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Por, në korrik, Shqipëria, ndonëse është e 14-a për aplikimet për azil në numër, u rendit e dyta, në raport me popullsinë, sipas të dhënave të EASO dhe popullsisë përkatëse të vendeve kryesore azilante të përpunuara nga Monitor.

Siria është e para në botë, me 35 aplikime për azil për 100 mijë banorë. Shqipëria vjen e dyta, pasi ndonëse në numër ka më pak aplikanë se Afganistani, Venezuela, Kolumbia

Iraku, Pakistani, Turqia etj, ka një popullsi shumë më të ulët. Në korrik, nga vendi ynë kishte gati 18 aplikime për 100 mijë banorë.

Në vend të tretë është Gjeorgjia (14.4), më pas Venezuela (13.3) dhe i pesti është shteti tjetër shqipfolës, Kosova, me 10.2 aplikime për 100 mijë banorë në korrik.

Shqiptarët janë këmbëngulës për të ikur, teksa sipas EASO kanë një numër të lartë riaplikimesh.

Ikin të rinjtë

Të dhënat e mëparshme të publikuara nga Eurostat treguan se pjesa më e madhe e aplikimeve për azil nga Shqipëria po bëheshin nga të rinjtë. Nga janari i vitit 2019 deri në gusht të 2020-s kanë aplikuar për azil në një nga shtetet e Bashkimit Europian dhe të tjera rreth 30.5 mijë shqiptarë, sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat dhe të përpunuara nga Monitor.

Pjesa më e madhe e atyre që po ikin janë të rinj. Të dhënat e Eurostat bëjnë të ditur se 23.8 mijë persona, ose 78% e totalit të aplikimeve për këtë periudhë ishin deri në 34 vjeç.

15.3 mijë persona, ishin të grupmoshës 18-34 vjeç.

Shumë e lartë është ikja e minorenëve. Në periudhën janar 2019-gusht 2020 ka pasur 6,895 aplikime për azil nga minorenët më pak se 17 vjeç, që përbën rreth 29% të aplikimeve nën 34 vjeç, ose 23% të totalit.

Aplikimet në BE+

EASO njoftoi se pasi arritën një rekord të ulët në prill (8 730), kërkesat për azil kanë qenë në rritje për të tretin muaj radhazi. Në korrik, rreth 42 922 kërkesa u regjistruan në BE +, me rritje 36% nga qershori. Megjithatë, tendencat e azilit mbetën në nivele mjaft më të ulëta se muajt para-COVID të janarit (65 692) dhe shkurt (61 421).

Kjo tregon që ndikimi i masave emergjente nuk është zhdukur dhe në fakt pothuajse të gjitha vendet e BE + kanë marrë më pak aplikime sesa në fillim të vitit. Për më tepër, kërkesat për azil vazhduan të përqendroheshin në një numër shumë të kufizuar vendesh, me tre të katërtat e të gjitha kërkesave të depozituara në vetëm katër vende të BE +.

Në korrik, sirianët (6 143 ose 14% të totalit), afganët (3 801 ose 9%), venezuelianët (3 777 ose 9%) dhe kolumbianët (2 986 ose 7%) paraqitën më shumë aplikime në BE +, duke përbërë së bashku dy të pestat e të gjitha aplikacioneve. Rritja e kërkesave për azil varionte midis + 51% për sirianët dhe + 21% për afganët.

Irakianët, Pakistanezët, Turqit, Nigerianët, Somalitë dhe Guineas gjithashtu paraqitën një numër të konsiderueshëm të aplikacioneve (d.m.th. të paktën një mijë) në korrik. Të gjitha 20 vendet, me më shumë aplikime shënuan rritje në krahasim me qershorin, me zgjerimin më të madh të regjistruar për vendet e origjinës të përfshira në 10 vendet e para, siç janë Turqia (+ 72%), Iraku (+ 63%) dhe Somalia ( + 61%)

Midis shtetësive që paraqesin të paktën 300 kërkesa në korrik, përqindja më e lartë e aplikimeve të përsëritura u vu re midis shtetasve rusë (30%), shqiptarë (28%) dhe nigerian (25%).