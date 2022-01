Nënkryetarja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku ka reaguar për atë që ndodhi një ditë më parë në selinë blu.

Tabaku shkruan në “Twitter” se 8 janari shënoi fundin e ish-kryeministrit Sali Berisha në politikë. Ajo thekson, se dje ishte një ditë e trishtuar për PD, parti ku ajo aderon që prej moshës 16-vjeçaree.

Postimi i Jorida Tabakut:

Vetëm dikujt që nuk i bëhet më vonë për PD mund të urdhëronte sulmin kundër saj. 8 janari ishte dita e fundit e Sali Berishës në politikë. Dje ishte një ditë e trishtuar për Partinë time, tek e cika aderoj që në moshën 16 vjeçare.

Only someone who doesn't care anymore about the DP can order an attack to destroy it. 8 January was Sali Berisha last day in politics. Yesterday was a sad day for my Party, the one in which I adhered since I was 16! pic.twitter.com/r5Ttz2X6Lp

— Jorida Tabaku (@jorida_tabaku) January 9, 2022