Lëvizja Vetëvendosje në Kosovë tashmë e ka shtrirë aktivitetin e saj edhe në Shqipëri, përmes Qendrës së Vetëvendosjes në Tiranë. Një një intervistë për Star Plus Boiken Abazi Drejtori Ekzekutiv i Vetëvendosjes në Shqipëri ka sqaruar si erdhi vendimi për themelimin e kësaj qendre.

Ndër të tjera ai thotë se kjo lëvizje tashmë e shpallur fituese në zgjedhjet e 6 tetorit në Kosovë po e shikon mundësinë dhe synimi i saj është bashkimi Kombëtar, që Shqipëria dhe Kosova të kenë një hapësirë të përbashkët ekonomike dhe politike

Abazi ka komentuar edhe vendimin e Bashkimit Europian i cili vendosi të shtyejë hapjen e negociatave me shqipërinë, sipas të cilit një ndër arsyet që ka ndikuar në përgjigjen negative ka të bëjë me sistemin e korruptuar të gjyqësorit në shqipëri

Abazi komenton edhe situatën politike në Shqipëri

Lëvizja Vetëvendosje zyrtarizoi aktivitetin e saj në Shqipëri pas pranimit të kërkesës së dorëzuar në Gjykata e Tiranës më datë 11 mars .Deri tani kjo lëvizje në të gjithë Shqipërinë ka regjistruar rreth 200 anëtarë , 20 prej të cilëve janë nga qyteti i Shkodrës. Intervistën më të zgjeruar me Drejtorin Ekzekutiv të Vetëvendosjes në Shqipëri do e ndiqni paraditen e së Premtes në emisionin Info Plus këtu në televizionin Star Plus të gazetares Noela Pjerrza