Bashkëshorti i 41-vjeçares së vetëvrarë në Sukth është shoqëruar në policinë e Durrësit.

Sipas burimeve, dyshohet se e ka shtyrë për të ndërmarrë këtë akt.

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