VETËVRASJA E 41-VJEÇARES, SHOQËROHET NË POLICINË E DURRËSIT BASHKËSHORTI 06/01/2024 62 Bashkëshorti i 41-vjeçares së vetëvrarë në Sukth është shoqëruar në policinë e Durrësit. Sipas burimeve, dyshohet se e ka shtyrë për të ndërmarrë këtë akt. BOTA BLINKEN TAKOHET ME ERDOGAN NË STAMBOLL: NË FOKUS LUFTA NË GAZA 06/01/2024 AVIONIT ME PASAGJERË I SHKËPUTET DRITARJA GJATË FLUTURIMIT NË AJËR, BËN... 06/01/2024 TRAGJIKE/ BURRI HEDH NGA BALLKONI VAJZËN 5-VJEÇARE DHE TENTON VETËVRASJE 05/01/2024 TËRMETI I FUQISHËM NË JAPONI, VIJOJNË KËRKIME PËR NJERËZ NË RRËNOJA!... 02/01/2024