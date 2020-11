Kryeministri Edi Rama ka shpërthyer në akuza ndaj liderit të PD-së, Lulzim Basha, madje nuk ka kursyer as presidentin Ilir Meta dhe kryetaren e LSI-së, Monika Kryemadhi sa i takon deklaratave për situatën mbi Covid-19.

Rama tha se raste të vetëvrasjeve në spitale ka kudo në botë, ndërsa përmendi disa prej tyre. Ai mes ironisë shtroi pyetjen nëse qeveria shqiptare i nxiste këto vetëvrasje në botë për shkak të kushteve në spitale. Po ashtu ai u ndal dhe tek deklarata e fortë e presidentit të ri të SHBA-ve, Joe Biden, se Amerika do të kishte rreth 200 mijë të vdekur nga COVID.

“Si mund të ngrihet hipoteza se vetëvrasjet ndodhin në spital për këtë?! Shifrat botërisht tregojnë atë që është paralajmëruar në mënyrë të vazhdueshme nga ekspertët se një nga pasojat e futjes së këtij armiku të padukshëm në trupin e njëriut, është nxitja për të vrarë veten. Është e materializuar në shifra.

Në Itali nga marsi në gusht u vetëvranë 71 persona. Janë regjistruar një numër i konsiderueshëm tentativash vetëvrasjesh. Në Francë është rritur numri i vetëvrasjeve, që lidhen me COVID. 4 persona në Gjermani, në Arabinë Saudite, në Britani. Kanë kryer vetëvrasje nga ankthi. Në Mbretërinë e Bashkuar një infermierë vrau veten gjatë orarit te punës.

Nje mjek rus u vetëvra duke u hedhur nga dritaret e spitalit, pasi kishte rezultuar pozitiv me COVID dhe ka përjetuar stresin emocional të frikës që paralajmërohet në mënyrë të vazhdueshme nga ekspertet e shëndetit në këtë situatë. Nga 21 shtatori deri në 20 tetor, 4 pacientë janë vetëvrarë në Ukrainë.

Dy rastet e para burra, janë hedhur nga dritarja e spitalit Klinik të Kievit nr.4. U raportua se ata ishin me Covid dhe kanë përjetuar atë stres të tejskajshëm. Në tetor një grua u hodh nga një prej spitaleve në Ukrainë, një tjetër në një spital të Kievit.

Qeveria shqiptare i nxit këto vetëvrasje në botë?! Një kolegu juaj thoshte se vetëvrasja nxitet nga zhurma e aparaturave që janë të vjetra. Në SHBA, në linjën e emergjencave federale janë regjistruar në muajin prill, mbi 1000% thirrje nga familjarë të personave me çrregullime emocionale.

Është vetëvrarë personel mjekësor, me hedhje nga dritarja në New York. Në një studim qysh në muajin maj, botërisht i njohur, është parapare rritja e numrit të vetëvrasjeve me 32 % globalisht si pasojë e COVID. Në Poloni ka pasur vetëvrasje të personelit mjekësor po ashtu.

Edhe në Greqi ka pasur vetëvrasje në një qendër të strehimit social. E mendoni se sa njerëz janë në shtëpi me ankthin e kësaj sëmundje sot?! E nuk guxojnë që të hapin televizorët. Nis me Lulin, vazhdon me Ilir, pështjellohet me Monikën, dhe kronizohet me Berishën dhe pastaj si mbyllje me ca analistë.

Në Shqipëri si gjithë bota kemi një sfidë të madhe. Presidenti i SHBA-ve dje doli dhe paralajmëroi 200 mijë vdekje të tjera. Po arrijnë në shifra që nuk i kanë arritur as në luftë. Pse nuk e ndalon Amerika infeksionin me Lulëzim derdimenin?! Pse?!”, tha Rama.