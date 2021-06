Ministria e Jashtme e Bullgarisë ka konfirmuar qëndrimin e saj në Këshillin për çështjet e përgjithshme të BE për negociatat e Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut.

Zv.ministri punëve të jashtme, Rumen Alexandrov ka përfaqësuar Bullgarinë ku ka theksuar se zbatimi i Marrëveshjes së Fqinjësisë duhet të jetë kusht për Maqedoninë e Veriut për hyrjen në BE.

Po ashtu Bullgaria ka lënë të hapur mundësinë për dialog dhe zgjidhje reciproke në Presidencën sllovene të BE e cila nis në korrik.

Ndërkohë nuk ka munguar vlerësimi për Shqipërinë. Zv.ministri ka shprehur se Bullgaria e riafirmon mbështetjen e saj për miratimin e kornizës negociuese të vendit tonë.

NJOFTIMI NGA MINISTRIA E JASHTME E BULLGARISË

Bullgaria ripohoi qëndrimin e saj mbi perspektivën evropiane të Republikës së Maqedonisë Veriore gjatë takimit të sotëm të rregullt të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme (Gç) në Luksemburg, ndërsa ishte e hapur për një dialog konstruktiv me Presidencën e ardhshme Sllovene të Këshillit të BE për gjetjen zgjidhje të pranueshme.

Vendi ynë u përfaqësua në takimin e Këshillit të Ministrave nga Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme Rumen Alexandrov. U diskutua gjendja aktuale e procesit të zgjerimit të BE-së.

Zëvendësministri Alexandrov konfirmoi se Pozicioni Kuadër i Këshillit të Ministrave të 9 Tetorit 2019 mbi perspektivën Evropiane të Republikës së Maqedonisë Veriore, mbështetur nga Deklarata e Asamblesë Kombëtare të 10 Tetorit 2019, mbetet e vlefshme.

“Bullgaria vazhdon konsultat e saj eksploruese me Shkupin në zbatimin e Traktatit të Miqësisë dhe Fqinjësisë së Mirë. Ne afrohemi në mënyrë konstruktive dhe me mirëbesim, por ne presim që Republika e Maqedonisë Veriore të fillojë të zbatojë në praktikë angazhimet e bëra në një nivel të lartë më 17 qershor 2021 në Sofje, të cilat do të na lejojnë të lëvizim në një drejtim pozitiv, “tha Rumen Aleksandrov.

“Kjo përfshin refuzimin e qartë të Republikës së Maqedonisë Veriore nga pretendimet territoriale, të pakicave dhe historike ndaj Bullgarisë, ndryshimin e mbishkrimeve / monumenteve që futin urrejtjen ndaj Bullgarisë në Republikën e Maqedonisë Veriore, aktivizimin e një procesi të rehabilitimit të viktimave të Jugosllavisë komunizmi u shtyp për shkak të Bullgarisë. “Pavarësisht nga dialogu ynë dypalësh me Republikën e Maqedonisë Veriore, Bullgaria këmbëngul që zbatimi i Marrëveshjes së Fqinjësisë nga Republika e Maqedonisë Veriore të përfshihet midis kushteve në Kornizën e Ardhshme të Negocimit për hyrjen e Shkupit në BE,” tha Zëvendës Ministri Alexandrov .

Bullgaria vlerësoi arritjet e Shqipërisë në procesin e reformës dhe riafirmoi mbështetjen e saj për miratimin e kornizës negociuese të vendit.

Ministrat Evropianë gjithashtu përgatitën takimin e rregullt të Këshillit Evropian në 24-25 Qershor 2021, në të cilin do të diskutohen temat e mëposhtme: COVID-19, rimëkëmbja ekonomike, migrimi dhe marrëdhëniet e jashtme. Këshilli diskutoi Komunikimin e Komisionit Evropian mbi Mësimet nga Kriza Sanitare dhe nevojën për sinergji midis Shteteve Anëtare.

“Bullgaria është ndër vendet e para që prezantoi certifikatën dixhitale COVID-19, e cila do të lejojë një kthim gradual të lëvizjes së lirë në BE pas 1 korrikut 2021,” tha Zëvendës Ministri Alexandrov në debatin mbi temën. Shtetet Anëtare mirëpritën gjithashtu hyrjen në fuqi të Vendimit të Burimeve Vetë si një hap të rëndësishëm drejt rimëkëmbjes ekonomike të Bashkimit.

Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme u informua nga Komisioni Evropian për marrëdhëniet e BE-së me Konfederatën Zvicerane, si dhe për gjendjen aktuale të procedurave nën Art. 7 të Traktatit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Poloni dhe Hungari.

Pas Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme, një delegacion bullgar i udhëhequr nga Zëvendës Ministri Rumen Alexandrov mori pjesë në konferenca ndërqeveritare me Republikën e Serbisë dhe Republikën e Malit të Zi.

Bullgaria konfirmoi qëndrimin e saj për perspektivën evropiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut gjatë mbledhjes së sotme të rregullt të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme (SOV) në Luksemburg, ndërsa është e hapur edhe për dialog konstruktiv me Presidencën e ardhshme Sllovene të Këshillit të BE-së për të gjetur zgjidhje të pranueshme reciprokisht