Ambasadorja e SHBA, Yuri Kim ka takuar ditën e sotme komisionerët e KPK.

Znj.Kim qartësoi se procesi i Vettingut duhet të jetë i lirë nga presioni i panevojshëm përfshirë dhe sulmet mbi komisionerët.

Për ambasadoren, SHBA do të vijojë të mbështesë implementimin e Reformës në Drejtësi dhe se Shqipëria duhet të ketë sistem drejtësie professional, efikas e pa korrupsion.

“U takova me komisionerë të KPK për t’i falënderuar për përshpejtimin e vetting-ut të gjyqtarëve dhe prokurorëve, pavarësisht sfidave. Vetting-u me integritet dhe pavarësi është themeli i reformës në drejtësi në Shqipëri.

Procesi duhet të jetë i lirë nga presioni i panevojshëm, përfshirë sulmet mbi komisionerët. Shqipërisë i duhet një sistem drejtësie profesional, efikas dhe pa korrupsion – jo vetëm se është thelbesor për hyrjen në BE, por sepse populli shqiptar e meriton këtë dhe asgjë më pak se kaq.

SHBA do vazhdojë të mbështesë fort implementimin e reformës në drejtësi, përfshirë vetting-un”, shkruan Yuri Kim.

1/2 Met with IQC commissioners to thank them for accelerating vetting of judges & prosecutors, despite challenges. Vetting with integrity & independence is the foundation for justice reform in 🇦🇱. The process must be free of undue pressure, including attacks on commissioners. pic.twitter.com/Pg5CQEhLK4

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) September 13, 2021