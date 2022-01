Autoriteti Rrugor Shqiptar përmes një postimi në Facebook shkruan se në aksin Bogë-Theth momentalisht nuk ka reshje bore.

Në njoftimin e ARRSH thuhet se temperature ka arritur në -14°C dhe si pasojë e erave të forta ka depozitime të dëborës në trup të rrugës.

ARRSH ju bën thirrje qytetarëve që lëvizja të bëhet me zinxhirë, goma dimërore si dhe të bëjnë kujdes në lëvizje dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.

NJOFTIMI I PLOTË

Në aksin Bogë-Theth nuk ka reshje dëbore 🌥

Temperatura është -14°C 🧊 Si pasojë e erës së fortë ka depozitime të dëborës në trup të rrugës

🚜Kontraktorët me mjetet borëpastruese janë në terren dhe po bëjnë pastrimin e aksit🦺

Qarkullimi kryhet me zinxhir 🚘

⚠️Drejtuesit e mjeteve, duhet të bëjnë kujdes në lëvizje dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore 📵🚸 të reduktojnë shpejtësinë, të pajisen me zinxhirë dhe goma dimërore 🚦të ndjekin udhëzimet e Policisë Rrugore👮‍♂️