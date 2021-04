Kandidati për deputet në radhët e PD Shkodër, Bardh Spahia, u ka bërë thirrje qytetarëve të dalin në votime me 25 prill.

Përmes një video të postuar në faqen e tij në “Facebook”, Spahia ka ftuar qytetarët të votojnë numrin 9 të Partisë Demokratike si dhe numrin 7 të cilin e mban ai vetë në këto zgjedhje parlamentare të vitit 2021 për qarkun e Shkodrës.

Më poshtë mund të lexoni të plotë postimin e kandidatit Spahia:

Të dashur bashkëqytetarë, të dalim masivisht e të votojmë të lirë! Të votojmë për ndryshimin!

Për të ndryshuar jetët tona, të ardhmen tonë, të familjeve tona, të fëmijëve tanë.

Për kombin, për prosperitetin, për zhvillimin, për një jetë me më shumë mundësi për rininë tonë të mrekullueshme.

I detyrohemi vendit tonë të bekuar, që brezat që do të vijnë të lindin, rriten e zhvillohen në tokën tonë të bekuar nga Zoti, por të dhunuar nga një pakicë që nuk njeh liri e as komb dhe nuk di çfarë është shërbimi ndaj vendit dhe qytetarëve!

Të ardhmen e begatë nuk mund vetëm ta imagjinojmë, për të duhet të luftojmë, pa frikë, pa u influencuar, pa na e mbyllur kush gojën por si qytetarë të lirë e të bindur në zgjedhjen tonë.

Liria nuk ka çmim!

Ky është momenti, vota është arma jonë! Fitore✌

#25Prill #PD #Nr.9️⃣

#BardhSpahia #Nr.7️⃣

#ShkodraFiton

#ShqipëriaFITON 🇦🇱✌️