Ndarja e Barcelonës me Lionel Messin bëri jehonë në mbarë botën dhe duket se në kampin katalanas ende nuk e besojnë. Laporta tha se me rinovimin e kontratës së Messit, për shkak të kushteve të rënda ekonomike, Barcelona rrezikonte shumë dhe arritën në përfundim që tani t’i ndajnë rrugët edhe për të mirën e klubit.

Por Barcelona edhe njëherë ka postuar në rrjetin social ‘tëitter’ një video tjetër, ku ka zbuluar të gjitha fanellat me numra të ndryshëm që i ka veshur Messi që kur nisi të luajë në ekipin e parë, teksa ka shkruar: “Faleminderit që e keni përfaqësuar fanellën tonë me krenari”.

Thanks for representing our shirt with pride 💙❤️ pic.twitter.com/wGc2g6u2Sw

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2021