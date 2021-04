Kandidati për deputet në radhët e PD, Bardh Spahia, takimin e radhës e ka zhvilluar me banorët e Velipojës.

Ai u njoh me problemet e banorëve të kësaj njësie administrative dhe premtoi se me ardhjen e PD-së në pushtet kjo e fundit do të ndryshojë realitetin e zymtë që ka përfshirë të gjithë vendin.

Banorët e kësaj zone i dhanë mbështetjen e tyre kandiatit Spahia.

POSTIMI I BARDH SPAHISË