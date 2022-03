Medait e huaja kanë publikuar një video që dëshmon sulmet ruse mbi civilët.

Në pamjet në fjalë, shihet se si një qytetar në Mariupol, qëllohet pamëshirshëm nga një tank rus. Qytetari shihet duke ecur në rrugë, kur një tank nis ta qëllojë.

Another proof of the genocide in #Mariupol

The occupiers fired from a tank at a man pic.twitter.com/Jce7njhmcc

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022