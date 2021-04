POSTIMI I BENET BECIT

Marku ka punuar gjithmonë e prapë nuk ndalet. Me iu pjekë nga nji kafe e me iu uru ” ju lumshin krahët” punonjësve të hidrocentralit të Komanit, është rituali i tij i përditshëm.

Me buz’ n’gaz ai i pret me një gotë ujë të ftohtë të gjithë turistët shqiptarë e të huaj që ndalojnë aty rrugës për në Shalë.

Marku ka shpresuar gjithmonë se punët do të bëhen më mirë.

I detyrohemi Markut e shumë e shumë të tjerëve. Përligjja e besimit e përmbushja e shpresave të tyre është përgjegjësi e privilegj për katër vjeçarin e Shkodrës.

#SkaKohePerPushim

#shkodraeardhmjajone

#voto12partiasocialiste

#voto3benetbeci