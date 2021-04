Kandidati për deputet në PD, Bardh Spahia, ka ripostuar videon e kreut të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, i cili ka kujtuar 12-vjetorin e anëtarësimit të Shqipërisë në NATO.

Në postimin e tij Spahia shkruan se “Ëndrra europiane, sot është në udhëkryq, me një qeveri që nuk përmbush strandartet dhe kushtet e ndërkombëtarëve, duke vënë në pikëpyetje integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian”.

“Sot shqiptarët kanë përballë dy zgjedhje, atë të afrimit me Europën apo braktisjen e familjes së madhe të Bashkimit Evropian”, shkruan kandidati i PD për Shkodrën, Bardh Spahia.

POSTIMI I PLOTË

12 VITE NË NATO, ËNDRRA EUROPIANE E SHQIPËRISË VAZHDON

1 Prilli i këtij viti shënon 12 vjetorin e anëtarësimit të Shqipërisë në NATO, aleancën e Atlantikut të Veriut, një ngjarje historike për aspiratat e Shqipërisë për t’u integruar në strukturat euro atlantike, e cila u bë realitet falë angazhimit të Partisë Demokratike.

Kjo aleancë, kjo datë, tregon qartë qëndrimin e Partisë Demokratike për aleatët strategjikë, SHBA dhe vendet e Bashkimit Europian, angazhimin që shqiptarët kanë marrë në vite për tu bërë pjesë e Europës.

Ëndrra europiane, sot është në udhëkryq, me një qeveri që nuk përmbush strandartet dhe kushtet e ndërkombëtarëve, duke vënë në pikëpyetje integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Sot shqiptarët kanë përballë dy zgjedhje, atë të afrimit me Europën apo braktisjen e familjes së madhe të Bashkimit Evropian.

Partia Demokratike është e vetmja forcë që e afron Shqipërinë me BE-në, ashtu siç anëtarësoi Shqipërinë në NATO, solli liberalizimin e vizave dhe bashkoi shqiptarët me rrugën e kombit, do të bëjë realitet ëndrrën shekullore të shqiptarëve, Shqipëria në Bashkimin Evropian.