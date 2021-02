I ndodhur në aeroportin “Nënë Tereza” për të pritur 7020 doza të tjera vaksinash antiCovid nga Pfizer, kryeminsitri Edi Rama tha se ka marrë premtim me shkrim edhe nga një tjetër shtet për të sjellë në Shqipëri në muajin prill 360 mijë doza të vaksinës AstraZeneca.

Rama tha se marrëveshja nuk është firmosur, por pritet që së shpejti me këtë shtet të kemi një takim në nivel zyrtarësh të lartë.

“Fillimisht erdhën 1170 doza, sot 7020 doza dhe sipas skedulit të ri të dhënë nga kompania pas bllokimit në gjithë Europën do vijojmë në javët në vijim për të përmbyllur brenda marsit të gjitha ato doza të premtuara e për të vazhduar në prill e maj.

E rëndësishme të shpjegohet për qytetarët që e presin me padurim vaksinën, është se ndërkohë jemi në komunikim për të arritur një komunikim me AstraZeneca, në disa drejtime përvecse me kompanitë edhe me shtete të tjera. Një shtet mik na konfirmoi me shkrim dhënien e 360 mijë doza të vaksinënës AstraZeneca. Do të fillojnë të lëvrohen në muajin prill, por po e jap si info pa dashur të konfirmoj asgjë përderisa nuk kemi firmosur dhe vulosur marrëveshjen. Në një situatë si kjo që ndryshon cdo ditë mund të duket si propagandë e fushtë. Konfirmimi është si rezultat i një komunikimi shumë intensiv. Shpresoj të kemi një kontakt në nivel të lartë me qeverinë e këtji shteti dhe aty pastaj gjithçka do jetë publike, jo kontakt sekret”,- u shpreh kryeministri.

Rama jep lajmin: Këtë javë do të nisë vaksinimi anti-Covid edhe te më të moshuarit

Kryeministri Edi Rama tha se gjatë kësaj jave vaksinimi anti-Covid do të shtrihet edhe në dy qytete të tjera, përkatësisht në Vlorë dhe Shkodër.

Gjatë pritjes së dozave të reja të vaksinës së Pfizer në Rinas, kreu i qeverisë deklaroi se po këtë javë përveç bluzave të bardha, do të nisë vaksinimi edhe te më të moshuarit.

“Jemi duke pritur që sipas kontratës kompania Pfizer të na lejojë që të zbatojmë edhe marrëveshjen me atë shtetin tjetër, që solli dozat e para. Në kontratën që Pfizer bën me vendet e tjera, për çdo lëvizje të kësaj natyre duhet aprovimi i Pfizer dhe ne nuk mund të aktivizojmë këtë sasi pa aprovimin e Pfizer. Me ardhjen e këtyre dozave sot dhe me pasjen e një qartësie për ato 40 mijë doza që janë konfirmuar, ne do fillojmë shtrirjen e vaksinimit gjatë kësaj jave në Vlorë dhe në Shkodër, dhe po ashtu hap pas hapi, në varësi nga kalendari i ministres, edhe në Elbasan, Fier. Paralelisht me vaksinimin e mjekëve dhe bluzave të bardha, do të bëjmë edhe fillimin e vaksinimit të më të moshuarve. Kemi të gjitha arsyet të jemi të bindur se ne mund ta realizojmë objektivin e vaksinimit të plotë për 14 muaj. Është vetëm çështje konfirmimi të sasive dhe disponimi të sasive. Me këtë lëvrim të Pfizer do të injektojmë masivisht vaksinën dhe me shpresë se në javët në vijim do të marrim konfirmime të rëndësishme nga AstraZeneca, por edhe me komunikimet që po bëjmë me disa shtete të tjera mike. Problemi i vaksinës mbetet një problem serioz në mbarë Evropën.

Një gjë dua t’ua përsëris atyre që nguten të japin mend, se kjo nuk është çështje fondesh, ne nuk kemi asnjë problem fondesh. Pra, vaksina nuk është në treg, që pret që blerësit të shkojnë ta marrin. Kjo nuk është një çështje vendesh të pasura apo të varfra, sepse ne nuk jemi në vendet e pasura dhe kemi një kontratë. Në rajonin tonë janë disa vende që nuk kanë asnjë plan konkret për të nisur vaksinimin. Mos më fusni në sherre me BE, që mbetet pika jonë e referimit. Është krejtësisht e padrejtë, e pajustifikueshme, që popujt në këtë zonë, mu në mes të BE, të rrinë të numërojnë sa vaksina u bënë në Greqi, në Itali, nëpër Evropë, ndërkohë që vetë presin të bëjnë vaksinën e parë. Apo të shohin Serbinë që bën mijëra vaksina kineze, edhe pse është në mes të Evropës. Nëse i është drejtuar Kinës, kjo ka ndodhur, sepse ndryshe edhe Serbia sot do të ishte njësoj si ne”, tha Rama.

Stuhia/ Rama: Në SHBA janë 3 milion qytetarë pa drita! Asnjë vend s’ka shpikur mbulesë plastmasi që bora të rrijë sipër, rrugët u zhbllokuan në kohë rekord

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama teksa fliste nga Rinasi për ardhjen e vaksinave të reja COVID-19 ka cekur edhe çështjes e stuhisë të dëborës.

Rama bëri krahasime me disa vende të tjera, duke thënë se në SHBA janë 3 milion amerikanë pa drita. Po ashtu ai thotë se Athina e Greqisë u bllokua totalisht, kurse në vendet e BE gjatë janarit ka apsur edhe viktima.

Ai nuk ka kursyer ironitë duke thënë se nuk është shpikur në botë ndonjë mbulesë plastmasi që dëbora të rrijë sipër, apo borëpastruese që të mbledhë dëborën me ajër.

Po ashtu Rama ka kujtuar që rrugët u zhbllokuan në kohë rekord por zhurma vjen edhe kësaj radhe nga një pakicë e zhurmshme.

”Nuk kishin të gjitha shtetet në atë raport, nuk ishin të gjitha në SHBA. Mblodha shifrat, ishin 3 milion amerikanë. Konsumatorë, familjarë pa drita. Sigurisht nga stuhitë këto ndodhin. Siç ndodh të bllokohen rrugët, në çdo vend. Asnjë vend s’ka shpikur mbulesë plastmasi special që dëbora të rrijë sipër. Kur kthehet nga skitë Andi Bushati, dhe ndjehet vrasës me potencë i atyre që qeverisin. Asnjë borëpastruese deri më sot nuk ka arritur shkenca të bëjë që të mbledhë boërn me ajër. Ndërkohë që këtu ka pasur edhe propozime që të hidhej kripë para borës. E dini që stuhia do vinte, pse u bllokua rruga. Ta hidhnin kripën përpara. Ose këtu janë sytë aq të mprehtë jo vetëm që e shquajnë menjëherë, preken që në Shqipëri përdoren ende lopata, po çfarë të përdoren raketa? Lopatat.

Athina besoj e patë, çfarë gjendje ishte, kryeqyteti Greqisë. Bllokim nga të katër anët. Për kuriozitet pashë nëpër pasqyra, nuk pashë ndonjë analizë apo analist që të shprehte instikte vrastare apo të ishte problem që të lërë borën të bjeri. Ndërkohë që këtu kemi qenë, për mos bërë asnjë krahasim të tepërt. Por kur bëj krahasime me Gjermani, Austri, Spanjë e Greqinë që kanë qenë shumë të përgatitura me dekada, me fenomen dëbore me shekuj. I them që kur ndodh atje po këtu? Mund të kishte ndodhur dhe këtu, që të bllokohej komplet rruga e Kombit siç ishte bllokuar autostrada në Spanjë në janar. Mund të kishte ndodhur largqoftë të humbnin jetë njerëzish, por shihni sa jetë të humbura ka në BE nga bora, stuhitë, i ftohti.

Rrugët u zhbllokuan në kohë rekord. Sepse u punua. Ministrja në mes të borës dhe të stuhisë futej në borëpastruese që të dëgjohet kur flet. Këtu bëhet nami. Ndërkohë që ajo e shpreh vetë, se borëpastruese po hipi sepse nuk dëgjohet. Të hipësh në borëpastruese është keq, të mos shkosh është keq. Kjo është pakicë e zhurmshme shumë që nuk bën ligjin në Shqipëri. Kjo ka rëndësi.”- tha Rama.