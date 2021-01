Ndonëse reshjet e shiut kanë pushuar në qarkun e Lezhës, problemet vijojnë ende të jenë prezentë.

Sipas informacioneve të Shtabit të Emergjencave në Lezhë, vazhdon rrëshqitja e dheut në fshatin Torovicë, ndërsa në terren pritet që të shkojnë specialistët e shërbimit gjeologjik.

NJOFTIMI

-rezervuarët janë në monitorim dhe vazhdon shkarkimi i tyre;

-në shkallë qarku kemi të përmbytura rreth 2600 ha tokë bujqësore, konkretisht:

-në bashkinë Lezhë 2500 ha tokë bujqësore, me tendencë ulje në rreth 800 ha.

-në bashkinë Kurbini 100 ha takë bujqësore.

Niveli i ujërave në lumenj dhe hidrovore në qarkun Lezhë

-lumi Drin, niveli 1.1 m, renie 0.9 m, me tendencë ulje në rreth 2-3 cm në orë;

-lumi Gjadër, niveli 5.5 m, renie 1.2 m;

-lumi Mat, niveli 2.5 m, renie 1.5 m;

-në hidrovorin Balldre, niveli -1.00 m, ska renie.

– në hidrovorin Ishull Shengjin, niveli -0.5 m poshtë kuotes kritike,

-në hidrovorët Gocaj dhe Grukë zezë, 50 cm renie.

– në hidrovrin Tale, niveli – 0.15 m renie -5 cm.

– në hidrovorin Shllinza, niveli -0.8, renie 50cm.

– në hidrovorin Droje, niveli 00.00, renie 40cm.

-hidrovorët punojne me kapacitet të plote dhe furrnizohen normalisht me energji elektrike. Në hidrovoret Balldre dhe Tale, Lezhë, si dhe të Shllinza e Droj, Kurbinit, nuk ka ndyshuar gjendja në nivele, është e njejta sipërfaqe e përmbytur për shkak të sasisë së madhe të ujrave dhe burimeve nentokësore të cilat vazhdojnë të sjedhin sasi të madhe ujrash në sipërfaqen që kullohen me keto hidrovore.

-Nivelet e ujrave në kanalet e ujrave të larta në Lezhë dhe në Kurbin, është në ulje dhe po shkojne drejt kuotave normale të tyre .

-në mbeshtetje të bashkisë kemi 15 forca ushtarë dhe 2 makina, të repartit ushtarak Vau i Dejes.

-Strukturat e MC, janë në gatishmeri për menaxhimin e situatës.