Viktor Orban, kryeministër i Hungarisë në një konferencë të përbashkët me kryeministrin Edi Rama, bëri thirrje që të përshpejtohet procesi i anëtarësimit të Ballkanit Perëndimor në BE. Sipas Orban, Perëndimi do të paguajë një çmim shumë të lartë nëse nuk anëtarëson vendet e Ballkanit Perëndimor sa më shpejt.

‘Kemi dy praktika në Evropën Perëndimore njëra nga praktikat është se kapaciteti preferencial Europës është se ato u integruar. Çështja nuk është e thjeshtë. Sa i takon Evropës Perëndimore nuk kemi një bindje të patundshme se zgjedhimi është diçka pozitive. Është një luftë e vazhdueshme. S’mund të ulemi me dhe të presim. Ne jemi të përkushtuar që Shqipëria të anëtarësohet në BE dhe ka nevojë për një përshpejtim të menjëhershëm duhet të nxitojë që të anëtarësohet. I mbështes politikat e Edi Ramës dhe të gjitha ato kohezioni që arrijnë nga Evropa në Shqipëri dhe Hungari të arrijnë atë nivel që kanë vendet e tjera që janë të anëtarësuara në BE, por ta fillojmë që tani atë punë zhvilluese për Shqipërinë që të arrijë atë nivel zhvillimi siç e kanë vendet anëtarë. Kemi mbështetur edhe Ballkanin e Hapur. Evropa nuk është në një gjendje të mirë so,. Do të paguajmë një çmim shumë të lartë nëse nuk anëtarësohen vendet Ballkanit Perëndimor, duhet të ishte bërë dje.’- tha Orban.