Teatri “Migjeni” do të mirëpresë koncertin recital të muzikantit të njohur Besnik Yzeiri i cili do të performojë në violë në qytetin e tij të lindjes. Besnik Yzeiri është një violist i rëndësishëm në artin shqiptar ndërsa ka vendosur që të vijë në këtë koncert recital përpara publikut shkodran.

Violisti Yzeiri nuk do të jetë i vetëm sepse do të shoqërohet në piano nga një tjetër muzikant i njohur, pianisti Amir Gjakoviç.

Drejtoresha e teatrit “Migjeni” Rita Gjeka vlerëson ardhjen e këtyre artistëve të rëndësishëm të artit shqiptar në qytetin e Shkodrës.

Ky koncert recital me muzikë dhome serioze me vepra muzikore të rëndësishme të muzikës klasike nga dy artistët e njohur Besnik Yzeiri dhe Amir Gjakoviç nuk është i shpeshtë në Shkodër. Koncerti do të jetë këtë të shtunë në orën 18:00.