E perfshire javet e fundit nga zhvillime te ethshme, duket se ditet e para te vitit qe sapo ka hyre e kane gjetur seline e PD dhe zyrtaret e saj te ngarkuar me pune.

Ne pamje te pare duket se po punohet per te rinovuar pamjen e jashtme te selise, ku ne qender duket puna per renovimin e logos se madhe te PD te vendosur ne fasaden ballore te nderteses. Po ashtu duken te freskuara edhe imazhet e ambjenteve te katit te pare.

Mesa duket PD ka vendosur ta nise kete vit me nje pamje te re. Dhe per kete po punohet ende, per t’i dhene ne ditet ne vijim formen perfundimtare ndryshimeve qe stafi i demokrateve ka menduar per pamjen e jashtme te godines.