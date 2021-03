Ish-deputeti i partisë Demokratike, Bardh Spahia, ka publikur disa foto të takimit të kryedemokratit Basha me simpatizantët e PD në Shkodër.

Spahia shkruan se mikpritja që Shkodra i rezervoi Kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, është dëshmi e një besnikërie që ky qytet i ka dhënë përherë të djathtës dhe PD-së.

“Me 25 Prill, Shkodra do të vishet blu, me dëshirë, frymë, entuziazëm për t’i thënë STOP kësaj qeverie që po shtyp çdo ditë shkodranët”, shtoi Spahia në statusin e tij në Facebook.

Shkodra di të presë dhe të nderojë miqtë e saj, mikun e Shkodrës Lulzim Bashën, Kryeministrin e ardhshëm, dhe njeriun që ngjall shpresë për të ardhmen 🇦🇱

Shkodra, ka qënë, është dhe do të mbetet përherë bastion i së djathës, idealeve për liri dhe demokraci ✌️✌️

Shkodra asht frymëzim 😍

