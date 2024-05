David Cameron shpenzoi rreth 60,000 £ për të përdorur një avion privat luksoz për të fluturuar në Shqipëri – vetëm për t’u detyruar të kthehej në Londër pas vetëm një ore e gjysmë në mënyrë që Rishi Sunak të mund të thërriste zgjedhjet. Në atë që mund të ishte poshtërimi i tij i fundit si Sekretar i Jashtëm, Lordi duhej të vizitonte kryeqytetin Tiranë, ku do t’i bëhej një pritje madhështore – me flamuj të vendosura në rrugë dhe një foto që mbulonte një ndërtesë shtetërore, shkruan The Mirror. Por avioni – një Embraer Legacy 600 i marrë me qira nga firma malteze Vistajet – ishte në tokë vetëm për 89 minuta para se të thirrej në një mbledhje urgjente të kabinetit.

“Kjo përmbledh shumë nga ajo që nuk është në rregull me këtë qeveri: humbjen groteske të parave të taksapaguesve të shpenzuara për të marrë me qira një tjetër avion privat luksoz; kaosi i pabesueshëm për t’u kthyer me nxitim në Londër pas më pak se dy orësh në Shqipëri; dhe arrogancën e plotë të trajtimit të një aleati të rëndësishëm të NATO-s me një mungesë respekti të tillë”, tha laburistja Emily Thornberry.

Tatimpaguesit do të paguajnë koston marramendëse prej 8,600 £ në orë për marrjen me qira të avionit luksoz, i cili përmban ndenjëse prej lëkure prej pelushi për deri në trembëdhjetë pasagjerë – ose shtretër të sheshtë për pesë – Wi-Fi në bord, një luajtës blu-ray dhe një galeri e pajisur plotësisht me furrë, mikrovalë dhe aparat kafeje. Cameron ishte tashmë nën kritika për marrjen me qira të një avioni edhe më luksoz për një turne pesë-ditor në Azinë Qendrore muajin e kaluar. Embraer Lineage 1000, i përshkruar si “një nga avionët më të mirë luksozë privatë që mund të blihen me para”, ka tryezën e vet të ngrënies ku mund të shërbehen ushqimet, si dhe një zonë të veçantë relaksi me divane shumë të gjatë. Mund të flenë deri në nëntë pasagjerë. Zonja Thornberry shtoi: “Vendi ynë meriton më mirë se kjo, dhe më 4 korrik, ne kemi një shans për të votuar për të.”