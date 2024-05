Profesoreshë, Doktoreshë Süheyla Apaydın, specialiste Nefrologe, diten e Shtune te 18 Majit, do të jetë në Shkoder per kontrolle falas me qytetaret në “Hospital One”.Një nga emrat me të njohur të mjekesise dhe botes akademike, ne Turqi, do të ndajë eksperiencen e saj, me qytetaret e Shkodres. Të Shtunen, nga ora 10:00 deri ne oren 13:00 doktoresha do të takohet me pacientet per konsultat falas ne lidhje me shqetesimet kryesore të lidhura me veshkat. Apaydin, është e specializuar per

Transplantin e veshkave

Dështimin kronik të veshkave

Deshtimi akut i veshkave

Sëmundjet glomerulare

Hipertensionin

Amiloidozen

Hemodializen

Sëmundjet kongjenitale dhe gjenetike të veshkave

Veshkat janë organe jetike në trupin tonë për shkak të funksioneve të tyre thelbësore për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Dështimi i tyre mund të sjellë shumë probleme serioze shëndetësore prandaj, mirëmbajtja e shëndetit të veshkave është shume e rendesishme. Perfitoni nga konsulta falas me Doktoreshe Profesoreshe Apaydin, ne Hospital One.

Per te rezervuar takimin per diten e Shtune te 18 Majit,

kontaktoni në 00355 22 800 000

ne ëhatsapp: 00355696700800

ose paraqituni ne adresen: Rruga: “Adem Jashari” Perballë kolaudimit të automjeteve

Lagjja: Skenderbeg, Shkodër