Andre Charles Walker JR eshte perforcimi i fundit i Vllaznise kete merkato janari. Lojtari sapo ka firmosur me Vllaznine per sezonin e mbetur. Ai vjen nga superliga maqedonase me nje mesatare 15.5 pts 4 ast 4 reb si dhe 9 pts 3 ast 3.5 reb ne balkan league. Welcome Andre !

Drejt 10🌟🏆🔴🔵 👊