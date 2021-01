Vllaznia do të luaj ndeshjen e radhës ndaj Kastriotit në stadiumin “Loro Boriçi”. Në prag të kësaj përballje që do të jetë më 24 janar, trajneri i Vllaznisëe Thomas Brdariç shprehet se kuqeblutë do të synojnë trepikët ndaj krutanëve. Ndërkohë pavarësisht se Vllaznia ndodhet në vendin e parë në renditje dhe Kastrioti afër zonës së ftohtë, trajneri Brdariç shprehet se kjo nuk ka rëndësi. Shkodranët kanë edhe një motiv më shumë për të fituar në këtë përballje pasi trajneri Brdariç festoi ditëlindjen ndërsa thotë se dhurata më e bukur do të jenë tri pikët në përballjen me Kastriotin për të vijuar ecurinë pozitive të rezultateve në kampionat teksa Vllaznia mban vendin e parë në renditje.

Vllaznia vjen në këtë përballje pas fitores ndaj Bylisit në transfertë me rezultatin 1-0 ndërsa Kastrioti vjen pas një humbje. Në letër duket një përballje e lehtë për Vllazninë por kuqeblutë e kanë vlerësuar maksimalisht këtë ndeshje në mënyrë që të mos ketë asnjë surprizë dhe të sigurohet fitorja. Vllaznia kryeson kampionatin me 35 pikë e ndjekur nga Partizani dhe Teuta me nga 26 pikë ndërsa Kastrioti që është kundërshtari i radhës nodhet në vend të 7-të me 17 pikë.