Vllaznia humbi mundësinë për të lënë pas vendin e 8-të në renditje. Shkodranët barazuan 2-2 me Bylisin brenda në shtëpi duke mos arritur që të marrin një fitore ndaj një kundërshtari direkt për luftën në fundin e tabelës. Madje ballshiotët ishin shumë afër fitores. Bylis e nis me një gol në minutën e 15 të lojës. Miqtë fitojnë një 11 metërsh të cilin lojtarët e Vllaznisë e kundërshtuan sepse Zogaj pretendon se nuk e ka prekur topin me dorë. Mllugja nga 11 metërshi shënon golin e parë. Është minuta e 17-të kur Hadroj përplaset me kokë dhe merr një dëmtim të rrezikshëm që sjell frikë tek të gjithë. Lojtari përcillet me barrelë në dhomën e mjekut.

Vllaznia barazon shpejt. Gurishta përmes një inkursioni nga krahu i djathtë i sulmit shmang një lojtar dhe futet në zonë duke shënuar golin e barazimit në minutën e 28. Pjesa e parë mbyllet në barazim. Në 45 minutat e dyta Bylis e nis sërish vrullshëm ndërsa shtylla pingule i mohon golin në minutën e 51. Miqtë vijojnë të krijojnë presion dhe shpërblehen me një tjetër gol. Shkodrani Qardaku jep një asist për Moconen i cili nuk e ka të vështirë të kalojë Bylisin edhe njëherë në avantazh. Është minuta e 73 kur Zogaj humb një mundësi të mirë për të barazuar shifrat në 2-2. Në minutën e 84 Sidorenco i futur në lojë në pjesën e dytë kur dukej se Bylis po shkonte drejt fitores lëviz bukur në zonë dhe barazon shifrat në 2-2. Bylis ka edhe një mundësi tjetër në fund të lojës për të siguruar fitoren por nuk e shfrytëzon siç duhet duke bërë që takimi të mbyllet në 2-2. Pas këtij barazimi Vllaznia vazhdon të jetë në vendin e tetë ndërsa Bylis mbetet në vend të 7 sërish me një pikë më shumë.