Vllaznia ka marrë një fitore të rëndësishme, teksa ka mposhtur minimalisht Kastrioti në një ndeshje të luftuar nga fillimi në fund.

Ka mjaftuar një gol i Haris Dilaver në minutën e 78-të, i cili pas një gjuajtje me kokë e ndali topin në fundin e rrjetës. Krutanët nga ana tjetër kishin mundësitë e tyre, por Zogoviç ishte në një formë të shkëlqyer ditën e sotme, duke i mohuar golin disa herë.

Me këtë fitore Vllaznia shkon në kuotën e 60 pikëve, po aq sa Laçi dhe dy pikë më pak se Partizani dhe Teuta kryesues.

Kujtojmë se shkodranët luajnë javën e ardhshme me Partizanin dhe një fitore do i afronte me titullin. Kastrioti mbetet në vendin e tetë me 31 pikë, 3 më pak se Skënderbeu i vendit të shtatë, ndërkohë që javën e ardhshme luajnë finalen e mbijetesës me Bylisin.