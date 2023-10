Mbyllet ndeshja Vllaznia-Tirana e luajtur në Kukes Arena. Një lojë e cila nisi mjaft mirë nga të dy ekipet por një pjesë e parë e mbyllur me barazim pa gola. Starti I pjesës se dytë ishte mjaft I mirë për të dy skuadrat por në minutën e 82′ Smajli ndëshkohet me kartonin e dytë të verdhë dhe lë me 10 lojtarë shkodranët. Në të 87′ Balaj provon me një gjuajtje potente, por topi përplaset në shtyllë. Në sëkondën e fundit të shtesës Hasani I jep fitoren Tiranës duke e mbyllur me rezultatin 0-1 sfidën.