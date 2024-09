Përfundon ndeshja, St. Polten(Austri)-Vllaznia(Shqipëri), e luajtur që nga ora 18:00 në stadiumin “Ramaz Shangalia” të Gjeorgjisë. Takimi ishte i vlefshëm për finalen e grupit 2 të raundit të parë “UEFA Ëomen’s Champions league”. Kampionia e Austrisë fiton me rezultain 1 me 0 me gol të shënuar nga Kamila Dubcova në minutën e 18-të. Për t’u theksuar është se Vllaznia, që nga minuta e 80-të ka luajtur me një futbolliste më pak, pasi mesfushorja Megi Doçi është ndëshkuar me karton të kuq.