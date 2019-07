KF Vllaznia ashtu siç kishte premtuar, ka nisur punen per ndertimin e skuadres per sezonin e ardhshem.

Per kete arsye, pasditen e sotme jane konkretizuar edhe dy kontratat e para me futbollistet qe jane perzgjedhur nga drejtuesit.

Futbollistet qe kane firmosur jane Herald Marku qe luan ne pozicionin e mesfushorit dhe Dajan Shehi qendermbrojtes.

Keta dy futbolliste sezonin e kaluar kane qene pjese e Kastriotit te Krujes ku kane spikatur me paraqitjet e tyre. Kontratat e firmosura me keto dy futbolliste jane njevjeçare me te drejte rinovimi edhe per nje sezon tjeter.

KF Vllaznia i uron mireseardhjen Heraldit dhe Dajanit duke shpresuar qe sebashku te bejme paraqitjen e duhur ne sezonin e ri.