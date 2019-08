Vllaznia ka arritur një fitore në ndeshjen miqësore të radhës të zhvilluar në Ohër. Shkodranët kanë fituar 2-1 ndaj ekipit të Labunishta që luan në Kategorinë e Dytë të futbollit në Maqedoninë e Veriut. Golat për kuqeblutë janë shënuar nga Pusi në pjesën e parë dhe Shtubina në fillimin e së dytës, ndërkohë që në minutat e fundit vendasit kanë ngushtuar shifrat në 2-1, rezultat me të cilin u mbyll ky takim miqësor.

Ekipi shkodran ka luajtur në këtë ndeshje me Sherrin në portë, ndërsa në mbrojtje kanë luajtur Gurishta nga e djathta, Gligorov në të majtë dhe dyshja Shehi- Malota në qendër. Në mesfushë janë aktivizuar treshja e përbërë nga Krymi, Shtubina e Marku ndërsa në sulm Kruja, Zogaj dhe Pusi. Ndërkohë në pjesën e dytë janë aktivizuar edhe Qarri, Ristevski, Repaj, Lekaj, Palushani, Smajli e Cojacaru.

Kjo ka qenë ndeshja e fundit miqësore për ekipin e Vllaznisë në prag të nisjes së sezonit të ri pasi me 16 gusht pritet që kuqeblutë të lënë Ohrin ku zhvilluan fazën përgatitore për t’u rikthyer në Shkodër dhe për të vijuar aty përgatitjet e fundit për ndeshjen e parë në Kategorinë Superiore që do jetë me 24 gusht ndaj Laçit në stadiumin “Loro Boriçi”. Me Vllazninë në merkaton e verës pavarësisht se i dëmtuar firmosi shkodrani Behar Ramadani por mesfushori tashmë po kërkohet nga një klub i Greqisë. Bashkë me mesfushorin tjetër Dejvi bregu,

ky i fundit pjesë e Skenderbeut po kërkohen me ngulm nga ekipi i Panahaiki i Patrës që luan në ligën e dytë greke. Këta dy lojtarë kanë marrë oferta zyrtare nga skuadra greke ndërsa fillimisht kanë refuzuar por grekët kanë rritur ofertën ndaj tyre. Ramadani është nën kontratë me Vllazninë dhe Bregu me Skenderbeun ndaj këto dy klube vështirë se do t’i lënë futbollistët në fjalë që të largohen tek skuadra greke e Panahaiki. Megjithatë tek Vllaznia sidomos gjithmonë ka të papritura dhe duhet pritur deri në fund.