Është mbyllur me rezultatin 0-2 ndeshja Skëndërbeu-Vllaznia e luajtur në Korçë e vlefshme për javën e nëntë të Abbissnet Superiore. Pjesa e parë u mbyll me barazim pa gola dhe me 10 lojtarë për skuadrën Korçare. Pjesa e dytë në minutën e 84’ është shënuar goli i parë për vllazninë një harkim nga e djathta e sulmit shkodran gjen devijimin e pafat të dumfur i cili çon topin në portën e tij. duke shënuar autogol. Në minutë e fundit të shtesës ka shënuar Antonio Delaj për Vllazninë duke e mbyllur ndeshjen me rezultatin 0-2 për shkodranët.