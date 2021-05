Vllaznia arriti të triumfonte në transfertë ndaj Bylisit në sfidën e vlefshme për javën e 33-të. Tre pikë të rëndësishme për shkodranët e Brdariç, që iu falën golit të Albion Avdijajt, në një transfertë mjaft të vështirë si ajo e “Adush Muçës”.

Pavarësisht përpjekjeve të shumta në pjesën e dytë, ballshiotët e Dovedan, nuk arritën të dilnin me pikë nga ky takim. Me këtë rezultat, mbijetesa është ndërlikuar ndjeshëm për Bylisin, që duket se do të luajë gjithçka për gjithçka në përballjen ndaj Kastriotit.