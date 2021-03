Për dy javë me radhë Vllaznia ka vendosur që të bëjë heshtje shtypi. Kuqeblutë zbresin nesër në fushën e lojës për të zhvilluar takimin e radhës ndaj Bylisit por drejtuesit kuqeblu kanë vendosur që as trajneri dhe asnjë prej lojtarëve apo zyrtarëve të tjerë të mos prononcohen në prag të kësaj përballjeje. Një gjë e tillë ka ndodhur edhe javën e kaluar në sfidën që shkodranët luajtën ndaj Kukësit që u mbyll në barazim.

Nëse javën e kaluar kishte një lloj justifikimi sepse ekipi vinte nga një sërë rezultatesh jo të mira dhe përballej me një skuadër të mirëorganizuar si Kukësi këtë radhë është i pakuptimtë fakti që askush nga Vllaznia nuk merr guximin për të dalë në konferencë për shtyp siç duhej të ndodhte në kushte normale apo siç ndodh me skuadrat e tjera. Kjo metodë për të mos folur për dy javë me radhë në fakt është një frikë e tepruar tek Vllaznia.

Skuadra mban ende vendin e parë në renditje ndonëse me vetëm një pikë nga 9 që ishte para disa javësh dhe përveçse kryeson Superligën, kuqeblutë kanë një ndeshje që në letër nuk duket edhe aq e vështirë. Bylis nuk është një pretendente as për titullin kampion dhe as për Kupat e Europës dhe renditet poshte mesit të tabelës duke qenë në luftë për mbijetesë.

Janë të paqarta arsyet që klubi Vllaznia zgjedh të hesht edhe ndaj një kundërshtari më të dobët ku detyrë shtëpie është patjetër fitorja për të vijuar objektivat e pretenduar. Fakti që të gjithë heshtin në radhët e kuqebluve nuk e ndihmon aspak skuadrën por shton presionin tek lojtarët dhe stafin teknik kur në fakt duhej të ishte e kundërta. Tashmë kampionati sa vjen e vështirësohet dhe ky lloj presioni që krijohet për një ekip profesionist si Vllaznia duhet që të përballohet me të gjitha format dhe jo duke zgjedhur heshtjen.

Mijëra tifozë të Vllaznisë kanë të drejtë që të dëgjojnë zërat brenda klubit përpara një përballjeje si ajo me Bylisin. Ndërkohë është e paqartë gjithashtu se deri kur do të vijojë kjo heshtje.

Në javët kur Vllaznia zhvilloi lojë të bukur dhe mori rezultate mediat dhe portalet mbusheshin nga deklaratat e shumta të drejtuesve, stafit teknik apo lojtarëve duke tetuar të përvetësojnë meritat. Sot kur skuadra ka nevojë për rritjen e anës psikologjike të gjithë i shmangen përgjegjësisë duke zgjedhur heshtjen!