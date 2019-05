Vllaznia humbet finalen e Kategorise se Pare ndaj Bylis. Ballshiotet jane kampionet ne ate kategori pasi fituan 3-1 perballe Vllaznise ne ndeshjen e luajtur ne Durres ne stadiumin “Niko Dovana”.

Shkodranet shenuan te paret por me pas ulen ritmin duke pesuar tre gola. Keshtu shperblimi prej 30 milion lekesh te vjeter do te shkoje per Bylisin si kampion ne Kategorine e Pare. Pavaresisht kesaj humbje Vllaznia ka siguruar daljen ne Superlige sezonin e ardhshem bashke me Bylisin.

