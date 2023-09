Laçi i ka shkaktuar Vllaznisë humbjen e parë sezonale. Kurbinasit triumfuan 2-1 me përmbysje në shtëpi, të cilët fituan ndeshjen e dytë rradhazi me Bejzaden në stol. Shkodranët e nisën mirë ndeshjen, duke kaluar në avantazh që në minutën e 3-të me Boshnjakun. Megjithatë, Laçi nuk u dorëzua dhe fillimisht barazoi shifrat me Sobowale në fundin e pjesës së parë dhe Tresa i ardhur nga stoli, përmbysi rezultatin me një supergol.

Pas ndeshjes, në një intervistë për Star Plus TV, trajneri i Vllaznisë, Migen Memelli u shpreh se ekipi i tij dha maksimumin, pavarësisht faktit se loja duhej menaxhuar ndryshe.

Ndërkohë, trajneri i Laçit, Skerdi Bejzade, u shfaq i lumtur pas fitores 2-1 ndaj Vllaznisë. Bejzade deklaroi se skuadra e tij e meritoi fitoren, ndërsa shtoi se ishte grinta ajo që bëri diferencën, gjë e cila tek shkodranët mungoi.

Kështu, Laçi merr një fitore të rëndësishme, me kurbinasit që ngjiten në vendin e dytë me 7-pikë, ndërsa Vllaznia zbret në vendin e pestë me 5-pikë.