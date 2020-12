Vllaznia ka marre nje tjeter fitore duke mundur edhe ekipin pretendent te Partizanit. Shkodranet fituan 1-0 me nje gol ne fund te lojes me ane te sulmuesit Dilaver pas nje asisti nga braziliani Da Silva qe u rikthye per te luajtur si zevendesues ne pjesen e dyte.

Kuqeblute vijojne te kryesojne te vetem duke shkuar ne kuoten e 19 pikeve.

Vllaznia do të luaj përballjen e radhës me Laçin teksa edhe atje kuqeblutë do të kërkojnë një fitore.